MantiFeira 2022

MantiFeira é o nome do evento que será realizado pelos alunos de Graduação em Gastronomia do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão.

SAVE THE DATE

26 de abril, das 14 às 18 horas.

Presença de produtores de azeites, queijos, orgânicos, cafés, trutas, cogumelos e embutidos, além do compartilhamento de saberes e experiências.

Bate-papo – O impacto dos pequenos produtores na cadeia produtiva da Mantiqueira com Vitor Rabelo, chef e docente do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, e Debora Poepcke, historiadora, gestora cultural e idealizadora do Museu da Mantiqueira.