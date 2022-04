Desafio da Mantiqueira 2022

O Desafio da Mantiqueira MTB é uma das provas mais tradicionais de mountain bike do Brasil, e em 2022 estará de volta para homenagear o seu criador Erivan.

​O evento entra na 17 edição com muitas novidades e novas parcerias, realizada em Campos do Jordão no dia 24 de abril de 2022 o evento contará com a presença de mais de 600 atletas, entre eles profissionais e amadores que devem estar bem preparados para sempre um dos melhores percursos criados da modalidade, com muita técnica e preparo físico.

​Os participantes escolhem entre as distâncias 55km PRÓ, solo ou dupla e 44km SPORT, solo ou dupla, onde irão desbravar a linda Mantiqueira.

A nova produtora do Desafio da Mantiqueira é a Sagaz Esportes agência com larga experiência neste mercado, onde organiza eventos de corrida de rua e montanha, ciclismo e MTB , crossfit e outros eventos que promovem a SAÚDE e o incentivo a prática da atividade física.

