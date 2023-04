A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE), recebe no próximo dia 26/04 (quarta-feira), o ciclo de palestra “Revolucionando o modo de empreender”, à partir das 13h, com entrada gratuita.

O foco está na representatividade das mulheres no meio empreendedor e conta com apoio do Sebrae e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).