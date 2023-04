Feira de Troca de Livros & Brinquedos na Rua de Lazer

Feira de trocas de livros e brinquedos, brincadeiras, jogos, apresentações artísticas, atividades de preservação ambiental, exposição de arte e muito mais: é este o “cardápio” que a Rua de Lazer e Feira de Trocas oferece na próxima segunda-feira, dia 24 de abril, das 10h às 16h, na Praça Monsenhor José Vita, em Abernéssia.

A atividade é uma iniciativa da Prefeitura de Campos do Jordão e da Terra Campos, com participação de diversas entidades sociais e faz parte das comemorações do Dia do Planeta Terra, celebrado todo dia 22 de abril. A data propõe uma reflexão sobre o papel de cada um de nós quanto à proteção e preservação de nosso planeta por meio de ações de colaboração mútua e sustentabilidade.

No dia da ação, a travessa Caio Jardim estará fechada para o trânsito de veículos.

As atividades são gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

Para outras informações, entre em contato com a Secretaria de Valorização da Cultura: (12) 3664-4427.

Participe!