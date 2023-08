Segue abaixo o detalhamento da inscrição oficial do GO.MOB Campos do Jordão 2023, que ocorrerá no dia 19.08.23.

Você tem um MINI? Se sim, esse passeio é para você!

Temos disponível, 2 Kits para que todos possam escolher a maneira que querem ir conosco nesse evento.

O Kit Electric dá direito ao participante, a entrar no evento com um veículo da marca MINI, além de ter garantido o estacionamento em todos os locais (Partida / Parada / Destino), também terá um adesivo de identificação do evento no veículo, uma pulseira exclusiva e um brinde surpresa.

O Kit Volcanic, além de todos os itens do Kit Electric, terá também direito a uma camiseta personalizada, exclusiva do evento.

As inscrições devem ser realizadas *exclusivamente* pelo site https://miniownersbr.lojaintegrada.com.br

Após a confirmação da inscrição, você receberá um e-mail de confirmação. *PS.* Lembrando que a Camiseta Adicional, só pode ser adquirida junto com um dos Kits. Se ocorrer a compra sem o kit, o pedido será cancelado e a participação não estará confirmada.

Pessoal! Assim como nos outros anos, o GO.MOB Campos do Jordão terá a arrecadação de um item para doação. Esse ano, faremos uma doação para as crianças de Campos do Jordão. Divulguem, juntem a família, amigos e levem brinquedos *NOVOS* para que possamos doar à cidade que sempre nos acolhe!