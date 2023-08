Toriba Musical – Piano e Voz

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais. As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes. Porém, solicitamos que consulte-nos antecipadamente para confirmar que as apresentações estejam abertas ao público externo, com ingressos ao preço de R$ 50,00 (consumíveis no hotel).

FERNANDO DE CASTRO, tenor, piano e voz

No programa, ao piano, clássicos de Chopin. Na voz, canções como “Io que amo solo” Sergio Endrigo, “Can’t Help Falling in Love” Elvis Presley, “Cine Paradiso” Ennio Morricone, “Champagne”Pepino di Capri, entre outras.

Não hóspede consulte disponibilidade.