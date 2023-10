9° Festival de Curta Campos do Jordão – Animação I

Do dia 23 à 28 de Outubro, acontece o 9° Festival de Curta no Espaço Cultural Dr. Além em Campos do Jordão, com entrada franca!

Sessão Competitiva – Animação 1 – 14 horas

Tardes no Escarafuncha, de Fernando Ferreira Garróz – Franca (SP) – 2022 (12 min)

Os três porquinhos, de Tamires Campos – João Pessoa (PB) – 2023 (5 min)

Coaxo, de Cecília Silva Martinez – Pelotas (RS) – 2023 (4 min)

O mundo de Diego, de Ricardo Rodrigues – Bariri (SP) – 2022 (17 min)

Geração Alpha, de Débora Resendes e Iuri Moreno – Goiânia (GO) – 2023 (11 min)

Medo, de Bibiana Lauretti – São Paulo (SP) – 2022 (4 min)

Ilha do Lixo, de Elisa Guimarães – Divinópolis (MG) – 2023 (8 min)

Ciranda Feiticeira, de Lulua Gonzaga e Tiago Delácio – Olinda (PE) – 2023 (8 min)

De dentro do Quarto, de Paula M. Urbinati – São Paulo (SP) – 2023 (8 min)

Sadako: A lenda dos Mil Tsurus, de Isadora Zillo e Jonatas Ferreira – Londrina (PR) – 2023 (5 min)