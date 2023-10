9° Festival de Curta Campos do Jordão – Cerimônia de Abertura

Do dia 23 à 28 de Outubro acontece no Espaço Cultural Dr. Além o 9° Festival de Curta Campos do Jordão, com entrada franca!

Sessão Especial Filmes Convidados

Recife de dentro pra fora, de Katia Mesel – Recife (PE) 1997 (16 min)

Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho – Brasil 2023 (23 min)