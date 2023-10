9° Festival de Curta Campos do Jordão – Documentário I

Do dia 23 à 28 de Outubro, acontece o 9° Festival de Curta no Espaço Cultural Dr. Além em Campos do Jordão, com entrada franca!

Sessão Competitiva – Documentário 1 ás 16hrs

Jatão, Buzão, Caixote, Baú, Caquinho, de Adauto Moreira, Cassiano Silva, Juan Carlos Reis, Lucas Coutinho, Luiz Vitor Mendes, Matheus Moreira e Tales Motta – Lima (MG) – 2023 (11 min)

Dorme Pretinho, de Lia Letícia – Recife (PE) – 2022 (8 min)

Em Cantos do Gurupi, de Judite Nascimento e San Marcelo – Bragança (PA) – 2022 (15 min)

Esclerosada não é a Vó, de Erenice de Oliveira, Márcia Denardin e Luiz Alberto Cassol – Porto Alegre (RS) – 2023 (20 min)

Uma Praça em Cuba, de Joana Claude – Recife (PE) – 2023 (7 min)

A Alma das Coisas, de Douglas Soares e Felipe Herzog – Rio de Janeiro (RJ) – 2023 (20 min)

Ladário, de Ed Júnior – Catolé do Rocha (PB) – 2023 (18 min)

Promessas ainda não pagas, de Cristiane Pederiva e Pedro Michelli – Lavas (MG) – 2022 (3 min)

Na Ponta do Palito, de Madlene Delfino – Maceió (AL) – 2023 (11 min)