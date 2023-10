Espetáculo de Dança FLMA – Igualdade (3)

Outro número que será apresentado pela Dança é “Igualdade”, que contará a história de 9 personagens que se entrelaçam em uma narrativa sobre respeito às diversidades e aceitação da própria realidade, em busca da igualdade. Por meio da música, do movimento e dos figurinos, o espetáculo autoral explora as emoções de forma criativa através do jazz e da dança contemporânea e irá oferecer uma experiência única e surpreendente aos espectadores.

Igualdade

Espetáculo Núcleo de Dança FLMA

Local: Parque Capivari

25/11 – 16h

26/11 – 20h

01/12 – 20h

03/12 – 16h