Espetáculo de Teatro FLMA – Um conto de Natal – O Musical (5)

“Um Conto de Natal – O Musical” traz para o palco uma releitura da trama clássica do romancista inglês Charles Dickens. Tudo começa na véspera de Natal, quando o rico e avarento Ebenezer Scrooge é visitado por espíritos que o transportam pelo passado, presente e futuro, fazendo-o repensar sua vida. “Um Conto de Natal” foi o primeiro espetáculo musical encenado pela FLMA, em 2010. Este ano, ganhará outra roupagem, recriando o enredo com novas experiências e muito talento. As apresentações acontecem de 08 a 10 e 15 a 17 de dezembro.

Espetáculo Núcleo de Teatro FLMA

Local: Parque Capivari

08/12 – 20h

09/12 – 19h e 21h

10/12 – 19h e 21h

15/12 – 19h e 21h

16/12 – 19h e 21h

17/12 – 20h