IFSP REALIZA NO PRÓXIMO SÁBADO A I FEIRA DE PRODUTORES E EMPREEDEDORES DA SERRA DA MANTIQUEIRA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos do Jordão (IFSP-CJO), realiza a I Feira de Produtores e Empreendedores da Serra da Mantiqueira, uma ação do Projeto de Extensão Café com Pinhão. Os visitantes vão encontrar no pátio da instituição, das 8h às 12h, diversos produtos feitos por produtores e empreendedores da Serra da Mantiqueira, como artesanato, vestuários, alimentos, entre outros.

A ação faz parte do II Seminário Diversidade e Mundo do Trabalho, que realiza durante toda a semana uma série de discussões que aborda a inserção dos alunos do IFSP no mundo do trabalho com temas ligados a diversidade e inclusão. A I Feira de Produtores e Empreendedores é gratuita e aberta a toda comunidade jordanense.