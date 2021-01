Ação Virtual – Férias no Museu: Diversão em Casa – Cordel Felícia Leirner

A Literatura de Cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, fonte de preservação da identidade regional e folclórica. Sendo um texto acessível e tendo como principal função social informar sobre temas presentes na vida das pessoas, os cordéis estimulam o hábito e o interesse pela leitura e trazem informação, ao mesmo tempo em que divertem, por sua natureza habitualmente cômica e irônica.

Nessa ação, por meio do contato com esse patrimônio cultural literário, o público do Museu e Auditório poderá conhecer um pouco mais sobre a história de Felícia Leirner, uma artista grandiosa que escolheu Campos do Jordão para viver e guardar sua memória e produção, bem em meio à natureza. Venha descobrir o que os nossos educadores sabem sobre esse universo e se encante ainda mais pela artista que dá nome ao museu!

Férias no Museu é um programa periódico promovido duas vezes ao ano, em concomitância com as férias escolares, prevendo a realização de ações educativas e culturais para atender públicos de todas as idades. Nesta edição, as atividades promovidas pelo Museu e Auditório serão virtuais e, por isso, também levam o nome de Diversão em Casa.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:www.facebook.com/museufelicialeirner | Twitter: www.twitter.com/mfelicialeirner )

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito