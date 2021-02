Ação Virtual – Conhecendo o Programa Mais Sentidos

Desde 2016, os equipamentos culturais Museu e Auditório realizam um trabalho específico com ações direcionadas ao público com deficiência, dentro do programa “Mais Sentidos”. Diversas atividades são produzidas pelo setor educativo, de maneira lúdica e sensorial, promovendo o desenvolvimento de sensibilidades sonoras e motoras, com atividades que envolvam música, arte e meio ambiente – três temas que norteiam a instituição. O objetivo deste vídeo é divulgar as parcerias, experiências e as ações de conteúdo educativo dentro do programa “Mais Sentidos”.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: quinta-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito