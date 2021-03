Ação Virtual – Claudio Santoro por Emanuelle Cardoso

Museu e Auditório compartilham vídeo da soprano Emanuelle Cardoso (@caixinhademanu), com apresentação da composição “Ouve o silêncio”, de Claudio Santoro com letra de Vinicius de Moraes. O espetáculo é parte do recital de 4° período da Escola de Música da UFMG, que ocorreu no Auditório Fernando Mello Vianna. A soprano é acompanhada pelo pianista Bruno Cruz

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sábado, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito