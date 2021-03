PROGRAMAÇÃO MUSICAL: MÚSICA DE RAIZ

RAFAEL VIOLA

DINELSON

Programa:

• Composições da dupla e clássicos da moda caipira brasileira.

Formada há dez anos por tio (Dinelson) e sobrinho (Rafael Viola), ambos de Campos do Jordão, a dupla cultiva e preserva as tradições da cultura brasileira. A base do trabalho são canções dos estilos raiz, regional e sertanejo, mostradas ora com viola e violão, ora com dois violões. Rafael Viola e Dinelson são vencedores de inúmeros festivais de música sertaneja. Em 2017 conquistaram o 1º lugar do 5º Festival de Música Caipira Inédita “Canta Violeiro”, realizado em Cunha. Em Novembro de 2016, a dupla conquistou o 1° lugar no “festival dos campeões”, realizado em Santo Antônio do Pinhal com as participação das dez melhores duplas sertanejas dos últimos 10 anos na região do Vale do Paraíba.

Na apresentação, o repertório inclui composições próprias e clássicos da moda caipira brasileira, como “O Boiadeiro e o Berrante”, “A voz da razão”, “Berrante de Ouro”, “Último adeus” e “Carro de Boi”. Há lugar ainda para uma bem humorada paródia que fazem misturando “Chico Mineiro” de Tonico e Tinoco com “Hey Jude”, dos Beatles.