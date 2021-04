Ação Virtual – Domingo Musical Apresenta a Banda Bek e os Tiozão

Neste Domingo Musical, Museu e Auditório apresentam vídeo exclusivo gravado no Auditório Claudio Santoro da banda Bek e os Tiozão, formada por Bek Di Giorgio, Rodrigo Di Giorgio, Beto Homem e Anderson Fio. Com um repertório repleto de grandes sucessos do rock e do pop, o grupo promete embalar o domingo.

Músicas:

Don’t stop believe – Journey

If you leave me now – Chicago

Josie e as Gatinhas – Música Tema do Desenho

Killing me sofly with his song – Fugees

Material Girl – Madonna

Neverending Story – Limahl

Pintura Íntima – Kid Abelha

Créditos:

Gravação e edição: Frederico David de Souza

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: domingo, às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito