Ação Virtual – Família Legal: Plante uma Árvore Histórica – Araucária

A árvore Araucária é um dos símbolos da flora de Campos do Jordão. Além de ajudar a compor a beleza da natureza de nossa região e fazer parte da cultura jordanense por meio de fatos e de suas lendas, a sua semente serve de alimento para animais de nossa fauna. Ao longo da história, o desmatamento desenfreado da araucária – nativa do Brasil – causou um grande impacto na flora e fauna das regiões do sul e sudeste do Brasil. Como forma de conscientização da importância de preservação desta árvore brasileira, o educativo do Museu e Auditório irá ensinar como é feita a semeadura e o plantio adequado da Araucária.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sexta-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito