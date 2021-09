AÇÃO VIRTUAL – Fora da Caixa: Monstros Organizadores

No Brasil, o Dia das Crianças é comemorado todos os anos no dia 12 de outubro. É uma data importante para conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. A interação com os familiares em atividades lúdicas propõe um momento especial, construindo laços afetivos que ficarão na lembrança por toda a vida. No Fora da Caixa de Outubro, Museu e Auditório apresentam o tema Dia das Crianças para propor esse momento com os familiares. A oficina Monstros Organizadores tem objetivo de utilizar o lúdico, confeccionando brinquedos que parecem monstrinhos com materiais recicláveis – frasco de xampu -, como forma de inserir no dia a dia das crianças a importância de reutilizar materiais que iriam ao lixo, e, também, como um exercício que ensina organização pessoal para as crianças.

Data: 30/10/2021

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000