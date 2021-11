AÇÃO VIRTUAL – Consciência Negra: Boneca Abayomi

No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, o setor educativo apresenta a oficina “Boneca Abayomi”, ensinando a produção da boneca e a história por trás dessa tradição. O objetivo da ação é conhecer a origem das Abayomis e promover o regaste da identidade africana na cultura brasileira. Abayomi é o nome das bonecas produzidas com tecido negro, envolvidas em vestidos, cintos e turbantes que remotam o tempo da escravidão no país. Essa boneca tem um significado muito importante na construção da identidade afro-brasileira, e é símbolo de resistência, tradição e poder feminino.

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000