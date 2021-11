AÇÃO VIRTUAL – Domingo Musical: Duo Rios Araújo

Em mais uma edição do Domingo Musical, Museu e Auditório apresentam um repertório musical com o Duo Rios Araújo, dupla criada em 2017 pela violinista mineira Geiciane Rios e pelo violonista paulista Adailson Araújo. A dupla exibirá um repertório original, além de transcrições de obras diversas para violino e violão. Em 2018, o duo participou da 56ª Edição do Festival de Música de Câmara Villa Lobos e também do VIII Concurso de Música de Câmara, ambos realizados no Rio de Janeiro.

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000