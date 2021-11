PARADA DE NATAL NA MONTANHA 11/12/21

Organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão, a “Parada de Natal na Montanha” realizará desfiles de carros alegóricos por um trajeto que tem início no Portal, percorrendo toda a cidade até chegar ao Capivari, onde haverá um momento final, de 30 minutos, dedicado a fotos e interação com a população. Os desfiles acontecerão em diferentes datas, sendo o primeiro deles no dia 14 de novembro.

Dia: desfiles em 14 de novembro, 04, 11 e 23 de dezembro de 2021



Local: saída do Portal da Cidade

Hora: 19 horas

Organizador: Associação Comercial de Campos do Jordão

Informações: (12) 3664-3925