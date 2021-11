PRESENCIAL – Apresentação Horizontes Sinfônicos com a Banda Sinfônica Infantil CEMPRE Limongi

Museu e Auditório recebem em seu palco a apresentação Horizontes Sinfônico, com a Banda Sinfônica Infantil CEMPRE Limongi, de Mogi das Cruzes/SP, sob regência do Maestro Ewerton Siqueira Ravelli. O concerto terá como repertório clássicos como Majestia, de James Swearingen e The Last to Defend, de David Shaffer e uma seleção de músicas com temas de filmes como Star Wars, Jurassic Park, E.T – O Extraterrestre e Indiana Jones. A Banda Sinfônica, fundada em setembro de 2015, é composta por 55 músicos e parte do projeto Pequenos Músicos e Primeiros Acordes na Escola, realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. A Banda já conquistou vários prêmios no Festival Estudantil de Música Instrumental e Corais de São Paulo, no Campeonato Estadual 2017 em Barra Bonita, e em 2018 em Caieiras, além do Campeonato Nacional em Aracaju, Sergipe, em 2017. Em ambos, a Banda Escolar obteve a maior nota da categoria “Banda Sinfônica Infantil”. Em 2018, foi responsável pelo concerto de abertura do maior evento de bandas de música do Brasil, a I Bienal Funarte de Bandas de Música que recebeu maestros e personalidades nacionais e internacionais da música.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 20h

Informações: (12) 3662-6000

Ingresso: inteira R$10,00 e meia R$5,00 – vendas online, clicando aqui