MAIS UM SHOW STAND UP COMEDY CONFIRMADO NO RESTAURANTE KANGURU’S EM CAMPOS DO JORDÃO !!

Sexta-feira dia 17 de Dezembro as 20hrs teremos um engraçadíssimo Show de Stand Up Comedy com @bruninhomano e @silvettymontilla.

Adquira seus ingressos antecipados e Dúvidas no link da Bio ou pelo nosso WhatsApp (12)3663-3579.