Toriba Musical – Recital de Natal

ANTONIO LUIZ BARKER, piano

ROGÉRIO BOTTER MAIO, contrabaixo

DADO MAGNELLI, sopros (Clarinete, Flauta, Saxofone)

Participação Especial:

KAREN STEPHANIE, soprano

JOHNNY FRANÇA, barítono

Na celebração da noite e ceia de Natal, apresentação apresentações em trio, em duos sopros e piano e contrabaixo e piano e em momentos solo de cada um dos músicos. Programa variado com músicas clássicas, natalinas, standards de jazz, bossa nova, música de trilhas de cinema, clássicos das músicas francesa, italiana e americana.

A programação musical do Hotel Toriba, sob a direção artística de Antonio Luiz Barker, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

Acompanhe aqui toda a programação que preparamos especialmente para vocês, hóspedes do Toriba, frequentadores do Toribinha Bar & Fondue, do Pennacchi Restaurante e do Chá da Tarde. Programem-se para assistir aos espetáculos. É mais uma das muitas razões para vocês virem ao Toriba, hotel em Campos do Jordão.