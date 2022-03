Curso para Guias: Você por dentro de uma orquestra

Você sabe quais instrumentos compõem uma orquestra e como é feita essa organização em um palco?

O Auditório Cláudio Santoro, inaugurado em 1979, tem seu surgimento e sua trajetória ligados ao Festival de Inverno de Campos do Jordão Dr. Luís Arrobas Martins. Sua arquitetura, em formato de anfiteatro, utiliza-se de elementos acústicos específicos, os quais proporcionam aos apreciadores de música erudita a melhor experiência possível. No palco do auditório, principalmente no Festival de Inverno, apresentam-se diversas orquestras sinfônicas, filarmônicas e de câmara. As orquestras sinfônicas e filarmônicas costumam ser compostas por vários musicistas que tocam os mais diversos instrumentos em cima do palco e, assim sendo, para que haja harmonia entre todos os instrumentos musicais, há uma lógica na organização, levando em consideração o aspecto visual e sonoro. Pensando nessa organização estética e funcional de como é composta uma orquestra, bem como conhecer o backstage do principal palco do festival de música clássica de campos do Jordão, o Auditório Claudio Santoro convida os guias de Campos do Jordão e região para participarem do curso “Você por dentro de uma Orquestra”. O curso será ofertado, com direito a emissão de certificado, no dia 04 de abril, às 9h30, com duração aproximada de 2 horas.

As vagas serão confirmadas seguindo a ordem de inscrição, com o limite de participação de 20 guias.

Após o encontro, os guias de turismo receberão o certificado de 2h, além de uma carteirinha de Guia Parceiro(a) do Museu.