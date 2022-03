Família no Museu: Jogo de Tabuleiro Gigante

Você conhece a história de Campos do Jordão? No mês em que a cidade completa 148 anos, vamos comemorar com um jogo de tabuleiro gigante e interativo onde o público vai aprender sobre a história do município de forma lúdica e divertida. Entre perguntas e desafios, os jogadores irão percorrer diferentes pontos da cidade descobrindo curiosos episódios e ilustres personagens da Suíça Brasileira.

Limite de 10 participantes.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 02/04/2022, sábado, às 11 e às 15h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br