Presencial – Família no Museu: Adivinhas: Conhecendo o Museu

O que é? O que é? Que anda desafiando quem pelo museu vai passando?

A adivinha faz parte da cultura popular, é um gênero textual composto pelo par pergunta-resposta, e parte sempre do enigma, ou seja, de uma questão desafiadora. Trata-se de uma brincadeira divertida e informativa, na medida em que um dos interlocutores possui o saber e os demais são levados, através da pergunta, a também possuir o saber. A adivinha funciona como transmissor de conhecimentos. Quem aceita participar deste desafio e conhecer um pouquinho mais do Museu e Auditório com algumas charadas? O setor educativo propõe dentro da programação de março a brincadeira das adivinhas, com o intuito de celebrar esta forma de literatura oral que acompanha gerações em todo o tempo e lugar. Vamos brincar?

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: 26/03, às 11h e às 15h; 27/03, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) e gratuita aos domingo – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br