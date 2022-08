Rocky Mountain Games II

O Banco Master Rocky Mountain Games é um festival da vida ao ar livre, envolvendo competições esportivas, atividades recreativas e atrações culturais. A segunda etapa do circuito 2022 será em Campos do Jordão, cidade símbolo da paixão pela montanha, uma das joias da Serra da Mantiqueira. Venha se desafiar em percursos incríveis e curtir as atrações do nosso festival com os amigos e a família!

Quando:

Dias 17 e 18 de setembro

Onde:

Praça do Pinho Bravo, Capivari

Competições esportivas:

Trail run, Mountain Bike, Gravel, Canicross, Uphill

Atrações:

Cinema ao ar livre, música, gastronomia, atividades para crianças e muito mais

Mais informações pelo site: https://rockymountaingames.com.br/campos-do-jordao/