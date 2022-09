Festival Arte na Primavera – Ivan Lins & Brasil Jazz Sinfônica

O festival, que acontecerá entre setembro e novembro, no Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão (SP) terá ao todo 11 espetáculos de música, dança e teatro. Quem apenas quiser acompanhar a transmissão, deverá acessar o Youtube do Auditório Cláudio Santoro. Informações também podem ser obtidas através do e-mail [email protected], ou através dos telefones (11) 3339-8116, (11) 3339-8162, (11) 98849-5303 (plantão) da Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Ivan Lins é autor da trilha sonora dos filmes Dois Córregos e Bens Confiscados de Carlos Reichenbach e ganhou Prêmio de Melhor Trilha Sonora no terceiro Festival Luso-Brasileiro Santa Maria da Feira. Ele também é um dos compositores brasileiros mais gravados no exterior e já foi indicado ao prêmio Grammy. Lançou também um tributo ao Poeta da Vila, Noel Rosa (Viva Noel, 1997), que contou com muitas participações especiais e também lançou Um novo tempo (1999), somente com canções natalinas.

A Brasil Jazz Sinfônica é uma orquestra brasileira fundada em 1989 através de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo.

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/