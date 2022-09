Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil Santander seguiu para Campos do Jordão, onde realizará o evento pela quinta vez. A oitava edição do L’Étape Brasil Santander acontece de 23 a 25 de setembro de 2022.

Em 2022, o Village L’Étape Brasil será no Campos do Jordão Convention Center – Av. Macedo Soares, 499, no Capivari.

Horário de Funcionamento

Sexta-feira, 23 de setembro: das 12h às 20h (retirada de kit);

Sábado, 24 de setembro: das 9h às 20h (retirada de kit);

Domingo, 25 de setembro: das 7 às 17h.