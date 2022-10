Recital de Piano – Maria Helena de Andrade

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

MARIA HELENA DE ANDRADE, piano

Há setenta nos, uma garotinha que escutava, atrás da porta, as lições de piano da irmã, subia ao palco do Theatro da Paz, em Belém do Pará, para seu primeiro recital. Essa artista precoce, que nos anos 1980 trocou a cidade natal pelo Rio de Janeiro, celebra agora essa data redonda com um disco amoroso.

No programa, entre outras, obras de Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Guerra-Peixe, Zequinha de Abreu e Osvaldo Lacerda.

