14º Encontro Anual da AASP I

A Associação de Advogados está preparando um dos eventos mais aguardados no campo jurídico, o 14º Encontro Anual AASP, que ocorrerá de 24 a 26 de agosto, coincidindo com o mês da advocacia. Este encontro é considerado um dos mais destacados no setor, reunindo profissionais de renome, especialistas em Direito e advogados de diversas partes do Brasil. Com uma programação abrangente e significativa, o evento tem como objetivo principal oferecer uma oportunidade única de aprendizado, troca de experiências e networking. Novamente, a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, servirá de cenário para o Encontro, proporcionando um ambiente propício para a discussão de temas relevantes que enfrentam o mercado contemporâneo, as mudanças na advocacia, os avanços na área e tópicos de importância para a sociedade em geral.

Programação do dia 24/8 – Quinta-feira

17 h – Credenciamento

18h30 – Coquetel de abertura

19h – Solenidade de abertura

19h30 – Palestra de abertura – Denise Fraga

Valores: do que estamos falando?

20h30 – Show