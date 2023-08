A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão convida todos associados para o II Café com os associados aqui na sede da ACE no dia10 de agosto a partir das 9h. Abordando o tema Balanço da Temporada e contratação de estagiários, esperamos você para um momento de troca de experiências e compartilharmos os resultados obtidos desta temporada.

Confirme sua presença conosco diretamente pelo WhatsApp:12 97407-5003