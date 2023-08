Na inspiradora palestra “Qual é a Grande Pergunta da Sua Vida?”, a renomada Monja Coen conduz os participantes em uma jornada de autoexploração. Através de histórias cativantes, ela instiga a refletir sobre o propósito essencial de nossas vidas e a formular as perguntas que guiarão nossas jornadas pessoais. Por isso, o Encontro da Cidadania te espera nessa oportunidade única de se conectar com a sabedoria da Monja Coen e a criar reflexões sobre a busca do propósito interior.

O FESTIVAL

A Fundação Lia Maria Aguiar completa 15 anos de história no dia 29 de agosto e, para comemorar sua década e meia de conquistas e realizações, a instituição preparou o “Festival FLMA 15 anos” um evento especial que levará o clima festivo e a intenção intrínseca de abraçar a cidade com conhecimento, diálogo e cultura por meio de uma programação com ações exclusivas para seus alunos e colaboradores, além de eventos para moradores e visitantes.

Ingressos pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/monja-coen-encontro-da-cidadania-flma/2131964