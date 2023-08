Semana de Combate à Violência Contra a Mulher

A Prefeitura de Campos do Jordão promove ao longo deste mês o Agosto Lilás – Campanha de Conscientização sobre a Violência Doméstica contra a Mulher. As atividades coincidem com a celebração dos 17 anos da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), considerada legislação de referência em todo o mundo no combate a esse tipo de violência.