AÇÃO VIRTUAL – Programa Mais Sentidos – Instrumento musical com Materiais Reutilizados

Criar instrumentos musicais reutilizando materiais pode gerar ideias bem criativas. Utilizando materiais recicláveis, a ação que tem com publico alvo os participantes do Programa Mais Sentidos, irá ensinar a confeccionar instrumentos musicais feitos de forma sustentável, oportunizando o desenvolvimento cognitivo, reforçando a autoestima, encorajando o desenvolvimento das potencialidades físicas, emocionais e mentais, estimulando à interação social, o desenvolvimento do tônus muscular, da coordenação motora, do equilíbrio e do desenvolvimento da linguagem.

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000