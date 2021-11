PRESENCIAL – Ensaio Aberto: Meninas Cantoras de Campos do Jordão

O Coral das Meninas Cantoras de Campos do Jordão (@meninascantorascj) é uma realização da AMECampos – Associação dos Amigos de Campos do Jordão – e foi criado em 2016, com regência de Junior Pasini (@junior.pasini) e acompanhadas pelo pianista Samuel Malaquias (@samueldesouzamalaquias). Ao todo, são 10 meninas, com idades de 10 a 17 anos. O Coral já se apresentou em diversos lugares, como na Sala São Paulo (São Paulo) e no próprio Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão). Já gravaram um CD com repertório amplo que vai desde o Hino Nacional Brasileiro a canções tradicionais.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: gratuita