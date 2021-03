Ação Virtual – Programa Mais Sentidos: Atividade Copia e Cola

Em 2007, a ONU instituiu o 2 de abril como o Dia do Autismo, como uma forma de recordar a sociedade quanto às pessoas que têm Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em comemoração à data, os educadores do Museu e Auditório apresentarão uma atividade com o objetivo de criar uma colagem sensorial que auxilie as crianças a perceberem o mundo que as cerca e proporcionar uma maior ligação com as pessoas que estão com elas. Ao criar esta colagem, a criança também desenvolve a coordenação motora fina, habilidade de criação e de se comunicar mais e de diferentes formas. O que podemos pensar é que, muitas vezes, precisamos de atividades diferentes, próprias para autistas, mas a verdade é que devemos aprender a criar adaptações e incluir todas as crianças e pessoas dentro da sociedade em que vivemos.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sexta-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito