Ação Presencial – Ensaio Aberto: Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região

O Ensaio Aberto acontecerá no Auditório Claudio Santoro, em parceria com a Associação da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região. A Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região, criada em 2019 pelo maestro e idealizador do projeto Claudemir de Morais, pela musicista Paula de Morais e pelos colaboradores, é formada por músicos jordanenses e da região. Tem como propósito fomentar a cultura e o diálogo com os projetos sociais da cidade. Sob direção de Claudemir de Morais Reis (presidente) e Jairo Luiz (vice-presidente), o grupo musical desenvolve um repertório diversificado, incluindo música clássica e popular.

Ensaio Aberto é um evento periódico realizado no Auditório Claudio Santoro e que tem como objetivos proporcionar a artistas e grupos locais a experiência e os desafios de um palco profissional, permitindo ao público o contato com os bastidores do mundo artístico. A proposta contempla diferentes linguagens artísticas e é aberta e gratuita ao público visitante.

Local: Auditório Claudio Santoro

Horário: sábado, das 10h às 12h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$5,00/ meia-entrada R$2,50