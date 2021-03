Ação Virtual – Programa Todos no Museu: O Circo na sua Casa

A magia do circo nos remete a algo incrível, nos fazendo viajar na alegria dos palhaços, nas acrobacias dos malabares e na beleza das cores. Esta arte difundida no mundo todo existe desde a antiguidade, e é comemorada no Brasil no dia 27 de março, em homenagem ao palhaço brasileiro Piolin. Para celebrar a magia e alegria presentes no circo, a ação “O circo na sua casa” apresentará truques de mágica divertidos e engraçados, valorizando assim este que é um disseminador de cultura e importante elemento para a construção do imaginário infantil.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: domingo, às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito