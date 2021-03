Ação Virtual – AMANTIKIR: O Berço das Águas Jordanenses

Museu e Auditório compartilham o documentário “AMANTIKIR: O Berço das Águas Jordanenses”, um projeto que foi idealizado e dirigido por Marina Baldin, Gestora Ambiental que atua como monitora ambiental em Unidades de Conservação do estado de São Paulo. O documentário traz o debate sobre a gestão dos Recursos Hídricos e incentiva o debate sobre os usos da água na sociedade, mostrando as riquezas naturais e históricas da cidade de Campos do Jordão, situada no coração da Serra da Mantiqueira.

A filmagem contou com a diretoria cinematográfica de Caio Maruiya e com a presença dos convidados: Clara Cardoso, Professora de Biologia, e Alexandre Gonçalves, Engenheiro Agrônomo, ambos atuantes no município de Campos do Jordão. A produção do documentário contou com o apoio da Lei Aldir Blanc que incentivou diversos artistas do país a desenvolverem arte e cultura no ano de 2021.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sábado, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito