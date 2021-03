PROGRAMAÇÃO MUSICAL: ÁRIAS PARA TENOR

FERNANDO DE CASTRO, piano e voz

Programa:

• G. F. Handel – Ombra mai fù (Xerxes)

• F. Lehár – Dein ist mein ganzes Herz (opereta Das Land des Lächelns)

• F. P. Tosti – Malinconia

• L. Dalla – Caruso

• F. P. Tosti – Vorrei Morire

• F. P. Tosti – Ideale

• F. P. Tosti – Non t’amo più!

• F. P. Tosti – L’Ultima Canzone

• J. Massenet – Ô Souverain (ópera Le Cid)

• G. Puccini – E lucevan le stelle (ópera Tosca)

• S. Cardillo – Core’ngrato

• E. De Curtis – Non ti scordar di me

• D. Furno, E. De Curtis – Te voglio tento bene

• E. DiCapua, A.Mazzuchi, G.Capurro – ‘O Sole Mio

Fernando de Castro é natural de Sorocaba, SP. Iniciou seus estudos em música com a professora de piano Helena Soares, no Conservatório Musical João Baptista Julião, em sua cidade natal. Aos 18 anos passou a estudar piano com Marisa Lacorte e composição e regência na UniFiam/FAAM, onde concluiu o bacharelado. Iniciou os estudos de canto com os professores Márcio Gomes e Benito Maresca. Em 2009 estreou como solista, interpretando o papel de Conde Juliano da ópera “Le Domino Noir” de Daniel Auber, no Theatro São Pedro, em São Paulo. Em 2011 foi selecionado para participar de curso com o renomado tenor Nicola Martinucci, em Taranto (Itália). Neste mesmo ano, passou a integrar o coro lírico do Theatro Municipal de São Paulo. Atuou como solista em diversas óperas e participou de master classes com Fernando Portari, Nicola Martinucci (Itália), Alicia Nafé (Argentina), Marco Gandini (Itália), Graciella Araya (Chile) e Gregory Kunde (EUA), entre outros. Atualmente recebe orientação vocal de Isabel Maresca e Rafael Andrade.