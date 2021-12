ESTUDO DE PERSONAS PARA DESENVOLVIMENTO DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS

O grupo colaborativo Mercado em Foco Campos do Jordão convida para o evento online de apresentação dos resultados da pesquisa “Estudo de Personas para o Desenvolvimento de Experiências Turísticas” para a cidade de Campos do Jordão.



Horário: 18h

Online e gratuito, basta acessar

O evento também contará com as participações de convidados:

– Valéria Andrade de Thomaz, graduada em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi e mestre em Turismo pela EACH/USP. Atua como docente em turismo no Senac Jundiaí e com experiência como empresária nas areas de comunicação, eventos e assessoria de imprensa e agência de turismo receptivo. Dedicação voluntária como presidente do Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (2010-2014) e do Conselho Municipal de Turismo de Atibaia (2014-2016).

– Paulo Vitor Targa, graduado em Relações Públicas (UEL) e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos (Senac São Paulo). Atua como docente em diversos títulos e palestrante nas áreas de comunicação, eventos, marketing e projetos. Fundou em 2012 a Cubo 2, uma produtora de projetos criativos, com foco em eventos estratégicos e comunicação.