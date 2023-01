4º Pré Carnaval da Esquina

2023 só está começando e eu não posso mais esperar para te dizer que: VEEEEEM AÍ a 4° edição do Pré Carnaval da Esquina! A maior e mais badalada folia da montanha promete abalar as estruturas da Vila Capivari com muita farra, fantasia e atrações imperdíveis. Neste ano o menu estará ainda mais especial com um buffet completo da brasileiríssima feijoada, batidas especiais e muito chopp gelado, do jeito que a gente ama. E é claro que, pra cair no samba comigo, você estará com o traje perfeito. Preparei um abadá exclusivo que vai colorir ainda mais o seu carnaval.

Aproveite já o primeiro lote por R$ 220, até o dia 30/01.